Полиция все еще проверяет «заминированные» вчера объекты

Из 25 объектов по состоянию на шесть утра было проверено 13.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорта и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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