24.05.2019 10:25

Полиция все еще проверяет «заминированные» вчера объекты

Из 25 объектов по состоянию на шесть утра было проверено 13.



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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорта и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30.