24.05.2019 10:54

Ночью в частном дворе сгорел хозяин в автомобиле

Причины пожара выясняются.



// Facebook

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Ночью 23 мая (врем не установлено) на улице Вишневой села Грушевка Купянского района во дворе частного домовладения произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2109, 1991 года выпуска.

Сотрудники ГСЧС на тушени е не вызывались. В автомобиле найдено тело погибшего владельца, 1983 года рождения. Ведется следствие.