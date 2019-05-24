Ночью в частном дворе сгорел хозяин в автомобиле

Причины пожара выясняются.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Ночью 23 мая (врем не установлено) на улице Вишневой села Грушевка Купянского района во дворе частного домовладения произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2109, 1991 года выпуска.
Сотрудники ГСЧС на тушени е не вызывались. В автомобиле найдено тело погибшего владельца, 1983 года рождения. Ведется следствие.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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