В частном секторе сгорел гараж (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже Немышлянского района.
24 мая в 3:12 поступило сообщение о пожаре в частном гараже по ул. Черняховского, 9.
К месту происшествия немедленно прибыл дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений. На момент его прибытия гараж, вплотную пристроенный к дому, горел на площади 30 кв.м.
В 3:26 двумя пожарными стволами пожар локализовали, не допустив переброски огня на жилой дом и соседский гараж. В 4:45 огонь полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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