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24.05.2019  11:31   

В частном секторе сгорел гараж (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже Немышлянского района.


// ГСЧС

24 мая в 3:12 поступило сообщение о пожаре в частном гараже по ул. Черняховского, 9.

К месту происшествия немедленно прибыл дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений. На момент его прибытия гараж, вплотную пристроенный к дому, горел на площади 30 кв.м.

В 3:26 двумя пожарными стволами пожар локализовали, не допустив переброски огня на жилой дом и соседский гараж. В 4:45 огонь полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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