24.05.2019 11:31

В частном секторе сгорел гараж (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже Немышлянского района.



// ГСЧС

24 мая в 3:12 поступило сообщение о пожаре в частном гараже по ул. Черняховского, 9.



К месту происшествия немедленно прибыл дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений. На момент его прибытия гараж, вплотную пристроенный к дому, горел на площади 30 кв.м.



В 3:26 двумя пожарными стволами пожар локализовали, не допустив переброски огня на жилой дом и соседский гараж. В 4:45 огонь полностью ликвидировали. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара устанавливается.