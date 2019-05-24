24.05.2019 11:52

Харьковчанка несколько раз перепродала ипотечное имущество, чтобы не возвращать его банку

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 50-летней харьковчанки, которую подозревают в махинациях с недвижимостью на 4 млн грн.



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Досудебным расследованием установлено, что злоумышленница приобрела в ипотечный кредит два объекта недвижимости общей площадью около 1 тыс. кв. м. - жилой дом с участком и офисное помещение в разных районах Харькова.



Долгое время женщина не погашала кредиты в банках. Финансовые учреждения обратились в суд с исками. Суд принял решение об обращении взыскания в связи с неисполнением обязательств по заключенным договорам.



Однако у женщины и после этого не было желания погашать накопленные долги. Она с поддельным постановлением государственного исполнителя о якобы отмене всех обременений, обратилась к государственному регистратору. Тот, в свою очередь, снял обременение с недвижимости. Затем, чтобы «запутать следы», через третьих лиц женщина несколько раз перепродала имущество.



Злоумышленнице объявлено подозрение по ч. 1, 2 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов) УК Украины.



Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.