Автомобильного вора с аккумулятором в руках задержали ночью на Салтовке (ФОТО)

Мужчину, вероятно, причастного к краже автомобильного аккумулятора обнаружили харьковские патрульные.
Кража произошла в ночь на 24 мая. Во время патрулирования на улице Валентиновской полицейские увидели мужчину, который нес аккумулятор.
Человек с аккумулятором не смог объяснить патрульным, откуда у него вышеуказанный предмет. Также у мужчины полицейские обнаружили перчатки, гаечные ключи и плоскогубцы.
Сейчас проверяется информация о причастности обнаруженного гражданина к краже аккумулятора из автомобиля "ВАЗ-2109", которая была совершена в это время.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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