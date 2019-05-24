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24.05.2019  12:31   

Автомобильного вора с аккумулятором в руках задержали ночью на Салтовке (ФОТО)

Мужчину, вероятно, причастного к краже автомобильного аккумулятора обнаружили харьковские патрульные.


// Facebook

Кража произошла в ночь на 24 мая. Во время патрулирования на улице Валентиновской полицейские увидели мужчину, который нес аккумулятор.

Человек с аккумулятором не смог объяснить патрульным, откуда у него вышеуказанный предмет. Также у мужчины полицейские обнаружили перчатки, гаечные ключи и плоскогубцы.

Сейчас проверяется информация о причастности обнаруженного гражданина к краже аккумулятора из автомобиля "ВАЗ-2109", которая была совершена в это время.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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