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24.05.2019  12:01   

Полицейский Volkswagen засветился в тройном ДТП

Авария произошла 23 мая около трех часов дня на пр. Гагарина, 137.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, в результате чего последний столкнулся со служебным автомобилем национальной полиции Volkswagen.

В результате ДТП травмированных нет.

На водителя Ford был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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