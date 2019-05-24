Полицейский Volkswagen засветился в тройном ДТП

Авария произошла 23 мая около трех часов дня на пр. Гагарина, 137.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, в результате чего последний столкнулся со служебным автомобилем национальной полиции Volkswagen.
В результате ДТП травмированных нет.
На водителя Ford был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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