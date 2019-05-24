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24.05.2019  11:59   

В харьковской школе ищут взрывчатку (ФОТО)

Полиция проверяет сообщение о «минировании» учебного заведения в Харькове.


// Facebook/ХС

Сообщение о закладке взрывчатки в школе № 99 по улице Тобольской, 26 поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Проводится эвакуация граждан.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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