24.05.2019 11:59

В харьковской школе ищут взрывчатку (ФОТО)

Полиция проверяет сообщение о «минировании» учебного заведения в Харькове.



// Facebook/ХС

Сообщение о закладке взрывчатки в школе № 99 по улице Тобольской, 26 поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.



По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Проводится эвакуация граждан.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.



В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.