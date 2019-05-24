В харьковской школе ищут взрывчатку (ФОТО)

Полиция проверяет сообщение о «минировании» учебного заведения в Харькове.
Сообщение о закладке взрывчатки в школе № 99 по улице Тобольской, 26 поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Проводится эвакуация граждан.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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