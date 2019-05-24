24.05.2019 13:01

По рельсам и через «стену Яценюка»: харьковские пограничники ловят нарушителей (ФОТО)

За прошедшие сутки пограничники Харьковского отряда на разных направлениях российско-украинской границы обнаружили и задержали трех нарушителей.



// Госпогранслужба

Так, одного из них задержали вчера утром на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы «Тимофеевка». Мужчина, который пытался попасть на территорию России вне установленных пунктов пропуска, был без документов и назвался гражданином Азербайджана.



В тот же день сотрудники отдела пограничной службы «Дергачи» с помощью камер видеонаблюдения обнаружили неизвестного вблизи государственной границы в направлении территории Украины. Пограничный наряд оперативно выдвинулся на место возможного нарушения и в 20 метрах от границы задержал 33-летнего гражданина Украины, который незаконно попал на территорию нашей страны с РФ в обход пунктов пропуска. По словам мужчины, к незаконного пересечения его побудило отсутствие паспорта.



Уже сегодня ночью пограничным нарядом отделения инспекторов пограничной службы «Тополя» в нескольких десятках метров от границы задержан еще один путешественник - гражданин РФ 1960 года рождения. Установлено, что мужчина пытался незаконно попасть на территорию Украины, поскольку ему ранее был запрещен въезд на территорию нашей страны.



За нарушение государственной границы путешественникам грозит административная и уголовная ответственность, их дальнейшую судьбу решит суд.