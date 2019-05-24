24.05.2019 14:27

Награжден мужчина, спасший около 60 человек от взрыва (ВИДЕО)

В прокуратуре Харьковской области выразили благодарность Юрию Малявину, который 16 мая предупредил взрыв в автобусе Харьков-Чугуев.



//mediaport.ua

Как сообщает MediaPort, в Харькове наградили мужчину, который спас пассажиров автобуса от взрыва.

От прокуратуры области мужчине подарили наградной часы, от полиции - телевизор.

«Хочу выразить вам искреннюю благодарность и вручить на память часы от прокурора области, чтобы вы помнили свой поступок», - сказал прокурор области Юрий Данильченко .

«То, что вы человек неравнодушный, убедились не только те пассажиры автобуса, я думаю, в этом убедились и жители Харькова и Чугуева, и всей нашей Харьковской области. Быстро все происходило .... готовили вас хорошо в Вооруженных силах, и пограничником были, нелегкое служба », - сказал начальник облуправления милиции Валерий Сокуренко .