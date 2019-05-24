24.05.2019 14:27
Награжден мужчина, спасший около 60 человек от взрыва (ВИДЕО)
В прокуратуре Харьковской области выразили благодарность Юрию Малявину, который 16 мая предупредил взрыв в автобусе Харьков-Чугуев.
//mediaport.ua
Как сообщает
MediaPort, в Харькове наградили мужчину, который спас пассажиров автобуса от взрыва.
От прокуратуры области мужчине подарили наградной часы, от полиции - телевизор.
«Хочу выразить вам искреннюю благодарность и вручить на память часы от прокурора области, чтобы вы помнили свой поступок», - сказал прокурор области Юрий Данильченко .
«То, что вы человек неравнодушный, убедились не только те пассажиры автобуса, я думаю, в этом убедились и жители Харькова и Чугуева, и всей нашей Харьковской области. Быстро все происходило .... готовили вас хорошо в Вооруженных силах, и пограничником были, нелегкое служба », - сказал начальник облуправления милиции Валерий Сокуренко .
В комментарии журналистам Юрий Малявин рассказал, как все произошло.
«Я у водителя стоял, слышим кричит женщина:« Он сейчас меня подорвет ». А какой-то человек крикнул, что у него в руке граната. Я водителю говорю: останавливайся, будем что-то решать. Когда остановились, люди из автобуса выбежали, я на передней двери стоял, а он на средний. И когда выходил, и женщина с ним, говорит: «Что ты? Ты кольцо хотела? ». Вот тебе кольцо! Вырывает кольцо и бросает его в сторону. И с этой гранатой идет к ней. Говорит: «Что мне перед тобой на колени встать? Или что сделать?» И в этот момент я его перехватил», - рассказал Малявин.
Сначала он думал отойти подальше и отбросить гранату, но передумал.
«Думал, выброшу, потом не отпишешся, как это обычно бывает», - сказал мужчина.
Так он держал боеприпас до приезда полиции.
В автобусе, по данным прокуратуры, было до 60 человек.