Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление в центре: харьковчане скрутили рецидивиста, напавшего на женщину в детсаду (ФОТО)
24.05.2019  17:19   

Ограбление в центре: харьковчане скрутили рецидивиста, напавшего на женщину в детсаду (ФОТО)

Харьковчане помогли полиции, сразу кинувшись за преступником на Кацарской.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 мая около 9:30 полицейские получили сообщение о том, что по улице Кацарская неизвестный мужчина в детском саду выхватил кошелек из сумки 61-летней сотрудницы.
 
Граждане, которые были рядом, бросились догонять грабителя. В то же время по вызову прибыл экипаж патрульной полиции.
 
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Полицейские изъяли вещественное доказательство - кошелек потерпевшей с денежными средствами в сумме около 900 грн.
 
Злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый мужчина.
 
Преступник бы лзадержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, отобрал кошелек, харьков
 
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