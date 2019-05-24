24.05.2019 17:19

Ограбление в центре: харьковчане скрутили рецидивиста, напавшего на женщину в детсаду (ФОТО)

Харьковчане помогли полиции, сразу кинувшись за преступником на Кацарской.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 мая около 9:30 полицейские получили сообщение о том, что по улице Кацарская неизвестный мужчина в детском саду выхватил кошелек из сумки 61-летней сотрудницы.

Граждане, которые были рядом, бросились догонять грабителя. В то же время по вызову прибыл экипаж патрульной полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Полицейские изъяли вещественное доказательство - кошелек потерпевшей с денежными средствами в сумме около 900 грн.

Злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый мужчина.

Преступник бы лзадержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.