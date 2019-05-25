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25.05.2019  10:52   

Взрывчатку в харьковской школе искали до позднего вечера

Информация о минировании школы в Шевченковском районе не подтвердилась.


// ГСЧС

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в школе № 99 по улице Тобольской, 26 поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.

По указанному адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего специалисты осмотрели 1400 кв. метров помещений и 1100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 638 человек.

В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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