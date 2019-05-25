Взрывчатку в харьковской школе искали до позднего вечера

Информация о минировании школы в Шевченковском районе не подтвердилась.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в школе № 99 по улице Тобольской, 26 поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.
По указанному адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Всего специалисты осмотрели 1400 кв. метров помещений и 1100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 638 человек.
В ходе обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
День идеален для планирования и уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме. При таком подходе риск совершить ошибку близок к нулю.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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