Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в электрощите устроил ночной переполох в многоэтажке на Шишковке (фото)
25.05.2019  11:19   

Пожар в электрощите устроил ночной переполох в многоэтажке на Шишковке (фото)

Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома во время ликвидации пожара.


// ГСЧС

24 мая около десяти часов вечера в девятиэтажном жилом доме на ул. Старошишковской, 12 в результате короткого замыкания в электрическом щите на втором этаже произошло возгорание полимерных материалов кабельного хозяйства, распределительных устройств и другого оборудования.

В результате горения выделялась большое количество токсичного дыма. Еще до прибытия пожарных подразделений огонь распространился кабельной шахтой на электрощит третьего этажа, который также начал гореть.

К месту вызова были направлены 2 пожарных автоцистерны и 1 автолестница. Разведка пожара показала, что лестничная клетка была сильно задымлена. На ней уже находились люди, которые пытались самостоятельно пройти сквозь задымленную зону. Для их спасения были сформированы 2 звена газодымозащитной службы, которые провели дымоудаления через оконные проемы на лестничной клетке и помогли жильцам дома успешно эвакуироваться на свежий воздух. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей никто из людей не пострадал.

Площадь пожара составила около 4 кв.м. Огонь не вышел за пределы электрических щитов и кабельной шахты. Его потушили в течение часа с помощью порошкового огнетушителя, после отключения работниками энергослужбы дома от электроснабжения.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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