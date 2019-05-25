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25.05.2019  12:01   

Прокурор и следователь оказались прохожими, задержавшими грабителя (ФОТО)

Вечером 23 мая прокурор Харьковской местной прокуратуры №2 Руслан Чуб и старший следователь Киевского отдела полиции Роман Волочай задержали «на горячем» мужчину, который обворовал прохожего.


//khar.gp.gov.ua

«Пили кофе с товарищем на площади Архитекторов и вдруг услышали крики: «Держите, ловите его! Помогите!» Один человек быстро бежал по улице, другой его догонял. Мы решили остановить беглеца и выяснить, что произошло», - рассказывает Руслан Чуб.
 
Мужчина преследовавший беглеца, рассказал, что последний его ограбил. Следователь и прокурор вызвали на место происшествия полицию. Выяснилось, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи и сейчас находится под судебным следствием за 7 эпизодов краж.
 
При себе у злоумышленника обнаружили не только вещи мужчины, который звал на помощь, но и кошелек с проездными документами ученика 9-го класса.
 
Кроме того выяснилось, что злоумышленник похитил прямо из кассы «Копицентра» почти 8 тыс. грн.
 
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ст. 186 УК Украины (грабеж). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Учитывая рецидивность преступлений, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ограбление, прокуратура, харьков
 
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