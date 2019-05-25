Прокурор и следователь оказались прохожими, задержавшими грабителя (ФОТО)

Вечером 23 мая прокурор Харьковской местной прокуратуры №2 Руслан Чуб и старший следователь Киевского отдела полиции Роман Волочай задержали «на горячем» мужчину, который обворовал прохожего.
«Пили кофе с товарищем на площади Архитекторов и вдруг услышали крики: «Держите, ловите его! Помогите!» Один человек быстро бежал по улице, другой его догонял. Мы решили остановить беглеца и выяснить, что произошло», - рассказывает Руслан Чуб.
Мужчина преследовавший беглеца, рассказал, что последний его ограбил. Следователь и прокурор вызвали на место происшествия полицию. Выяснилось, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи и сейчас находится под судебным следствием за 7 эпизодов краж.
При себе у злоумышленника обнаружили не только вещи мужчины, который звал на помощь, но и кошелек с проездными документами ученика 9-го класса.
Кроме того выяснилось, что злоумышленник похитил прямо из кассы «Копицентра» почти 8 тыс. грн.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ст. 186 УК Украины (грабеж). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Учитывая рецидивность преступлений, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
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