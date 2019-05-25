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25.05.2019  11:38   

Volkswagen снес ограждение на Московском проспекте

Водителя госпитализировали.


// Патрульная полиция

Авария произошла около четырех часов утра 25 мая на пр. Московском, 138,

Водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на ограждение.

В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу.

Установлением обстоятельств и оформлением происшествия занималась следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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