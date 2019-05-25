Volkswagen снес ограждение на Московском проспекте

Водителя госпитализировали.
Авария произошла около четырех часов утра 25 мая на пр. Московском, 138,
Водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на ограждение.
В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу.
Установлением обстоятельств и оформлением происшествия занималась следственно-оперативная группа.
День идеален для планирования и уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме. При таком подходе риск совершить ошибку близок к нулю.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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