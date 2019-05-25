Полиция двое суток проверяла заминирование 25 объектов в Харькове

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах на проспектах Науки, Победы, Гагарина, Петра Григоренко, Московском, площади Конституции, Защитников Украины, Павловском, улицах Клочковская, Сумская, Героев Труда, Амурская, Шевченко, лехановская, Полтавский Шлях, Академика Павлова, в поселке Малая Даниловка, а также аэропорта и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В ходе проверки сообщений специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 164700 кв. метров помещений и 27 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9700 человек.
В ходе обследования помещений и прилегающей территории, которое продолжалось 2 суток, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.
День идеален для планирования и уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме. При таком подходе риск совершить ошибку близок к нулю.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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