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25.05.2019  16:14   

На Панасовке два Lanos’а пострадали от Honda


// Патрульная полиция

ДТП с участием трех автомобилей произошло 24 мая около 12:00 на ул. Большая Панасовская, 90.

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo Lanos, Honda Civic и Daewoo Lanos.

По предварительной информации, водитель Honda Civic не соблюдала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, в результате чего последний столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

На водителя Honda Civic патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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