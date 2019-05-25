На Панасовке два Lanos’а пострадали от Honda

ДТП с участием трех автомобилей произошло 24 мая около 12:00 на ул. Большая Панасовская, 90.
Участниками ДТП стали автомобили Daewoo Lanos, Honda Civic и Daewoo Lanos.
По предварительной информации, водитель Honda Civic не соблюдала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, в результате чего последний столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
На водителя Honda Civic патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.
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