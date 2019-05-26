26.05.2019 09:24

34-летний житель харьковского пригорода вызвал медиков и побил их.

Полицейские расследуют обстоятельства хулиганских неадеквата



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Событие произошла на днях около 12:30 в городе Люботин.

Установлено, что на линию службы «102» и «103» поступило сообщение от местного жителя о том, что его избили полицейские. Когда медики приехали предоставить мужчине помощь, он набросился на них с кулаками.

По указанному адресу выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Люботинського отделение полиции. На месте происшествия правонарушитель высказывался нецензурной лексикой в адрес сотрудников полиции и бил кулаками по служебной машине правоохранителей. Во время прекращения правонарушения дебошир хватал за форменную одежду одного из полицейских и оторвал погон.

Предварительно, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Работники полиции составили в отношении нарушителя протокол по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.