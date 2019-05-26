34-летний житель харьковского пригорода вызвал медиков и побил их.

Полицейские расследуют обстоятельства хулиганских неадеквата
Событие произошла на днях около 12:30 в городе Люботин.
Установлено, что на линию службы «102» и «103» поступило сообщение от местного жителя о том, что его избили полицейские. Когда медики приехали предоставить мужчине помощь, он набросился на них с кулаками.
По указанному адресу выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Люботинського отделение полиции. На месте происшествия правонарушитель высказывался нецензурной лексикой в адрес сотрудников полиции и бил кулаками по служебной машине правоохранителей. Во время прекращения правонарушения дебошир хватал за форменную одежду одного из полицейских и оторвал погон.
Предварительно, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Работники полиции составили в отношении нарушителя протокол по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Достаточно противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
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