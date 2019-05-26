26.05.2019 10:33

С беспорядками на Барабашово будет заниматься новый начальник райотдела полиции Киевского района, имеющий опыт борьбы с организованной преступностью

Приказом ГУНП в Харьковской области на должность начальника отдела назначен полковник полиции Игорь Назаренко.



://hk.npu.gov.ua

Нового руководителя личному составу представил руководитель ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко.

Начальник областного главка полиции отметил, что Игорь Назаренко является опытным и профессиональным руководителем, а также имеет большой опыт работы по линии уголовного блока и в направлении борьбы с организованной преступностью.

В свою очередь, нововпризначений начальник заверил, что работа отдела полиции будет построена на принципах взаимопонимания с личным составом.

Справка. Свою службу в правоохранительных органах Игорь Назаренко начал в 1987 году. Работал инспектором УГАИ, проходил службу в уголовном розыске. Занимал руководящие должности в подразделениях уголовного блока, возглавлял работу отделов полиции Харькова и области.