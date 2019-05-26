С беспорядками на Барабашово будет заниматься новый начальник райотдела полиции Киевского района, имеющий опыт борьбы с организованной преступностью

Приказом ГУНП в Харьковской области на должность начальника отдела назначен полковник полиции Игорь Назаренко.
Нового руководителя личному составу представил руководитель ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко.
Начальник областного главка полиции отметил, что Игорь Назаренко является опытным и профессиональным руководителем, а также имеет большой опыт работы по линии уголовного блока и в направлении борьбы с организованной преступностью.
В свою очередь, нововпризначений начальник заверил, что работа отдела полиции будет построена на принципах взаимопонимания с личным составом.
Справка. Свою службу в правоохранительных органах Игорь Назаренко начал в 1987 году. Работал инспектором УГАИ, проходил службу в уголовном розыске. Занимал руководящие должности в подразделениях уголовного блока, возглавлял работу отделов полиции Харькова и области.
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