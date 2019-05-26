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26.05.2019  12:23   

VIP батл на белгородском шоссе – виноват тот у кого машина «подешевле» (ФОТО)

Харьковские патрульные составили административный материал на водителя автомобиля «Тойота» , состязавшегося с «Порше»

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 25 мая, около 16:00 патрульным поступила информация о авария на Белгородском шоссе.

 По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» допустил столкновение с автомобилем «Поршe». На водителя авто «Тойота» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

 В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  авария, порш, харьков, белгородское тоета, патрульные, протокол
 
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