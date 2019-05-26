VIP батл на белгородском шоссе – виноват тот у кого машина «подешевле» (ФОТО)

Харьковские патрульные составили административный материал на водителя автомобиля «Тойота» , состязавшегося с «Порше»
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 25 мая, около 16:00 патрульным поступила информация о авария на Белгородском шоссе.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» допустил столкновение с автомобилем «Поршe». На водителя авто «Тойота» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).
В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.
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