В на Одесской у супермаркета водитель Nissan сбил человека

26 мая в час ночи патрульные получили вызов о ДТП на пр. Гагарина, 178.
Как сообщили правоохранители, водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на пешехода-мужчину.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода.
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа
Достаточно противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
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