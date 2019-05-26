Главная Новости Криминал и происшествия В на Одесской у супермаркета водитель Nissan сбил человека
26.05.2019  11:17   

В на Одесской у супермаркета водитель Nissan сбил человека

26 мая в час ночи патрульные получили вызов о ДТП на пр. Гагарина, 178.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили правоохранители, водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на пешехода-мужчину.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пешехода.

Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа

Источник:   Главное
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, жертва
 
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