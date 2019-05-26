26.05.2019 14:18

В центре Харькова обвалилась стена, девушка чудом спаслась (ФОТО)

На проспекте Науки с верхнего этажа дома на проходную часть перед магазином упало кусок штукатурки.



// facebook

Об этом сообщают очевидцы одного из городских Telegram-каналов.

«Обвал стены на Науки. За минуту до падения девушка зашла в магазин», — сообщают очевидцы.

Происшествие зафиксировано на фотографиях. На снимках видно, что от стены верхнего этажа отвалилось кусок штукатурки. Куски раздробленной стены расбросаны по тротуару перед магазином женской одежды.