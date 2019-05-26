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26.05.2019  18:37   

Под Харьковом молнией убило рыбака

На Харьковщине молодой человек пытался скрыться от грозы под деревом


// facebook

Трагедия произошла вчера, 25 мая, около 14:00 в селе Надточии Харьковского района Харьковской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Люботинского отделение полиции.

Медики получили сообщение о предоставлении медицинской помощи мужчине, который был без сознания около 13 часов 25 мая. Прибыв на место чрезвычайного происшествия, которое произошло на реке Уда, парамедики констатировали смерть человека.   Бригада Е (Н) МП прибыла на место происшествия через 3 минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств было установлено, что молния попала в спиннинг.

Как было установлено, молнией был смертельно поражен 30-летний местный житель. Во время грозы человек скрылся под дерево. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно.

По данному факту информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рыбалка, харьков, молния, смерть
 
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