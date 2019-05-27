На Окружной в районе Алексеевки автобус боднул Kia (ФОТО)

26 мая около 17:40 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Архитекторов, 34/1.
По предварительной информации, водитель автобуса "Mercedes" не учел дорожной обстановки, не придерживался безпечнои дистанции и допустил столкновение с автомобилем "Kia Soul".
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автобуса патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
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