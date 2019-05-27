27.05.2019 08:15

На Окружной в районе Алексеевки автобус боднул Kia (ФОТО)

26 мая около 17:40 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Архитекторов, 34/1.



// Facebook

По предварительной информации, водитель автобуса "Mercedes" не учел дорожной обстановки, не придерживался безпечнои дистанции и допустил столкновение с автомобилем "Kia Soul".

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автобуса патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.