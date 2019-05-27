Подросток прыгнул с недостроя под Харьковом

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
26 мая в 15:16 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение о том, что, в карете скорой помощи скончался несовершеннолетний парень, который по предварительным данным прыгнул с 7-го этажа недостроя в городе Изюм.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Как установили правоохранители, накануне между 17-летним парнем и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Парень пошел в недострой и прыгнул с 7-го этажа.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
Появившиеся на небе утром облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
давл.:
ветер: