27.05.2019 08:32

Подросток прыгнул с недостроя под Харьковом

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.



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26 мая в 15:16 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение о том, что, в карете скорой помощи скончался несовершеннолетний парень, который по предварительным данным прыгнул с 7-го этажа недостроя в городе Изюм.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Как установили правоохранители, накануне между 17-летним парнем и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Парень пошел в недострой и прыгнул с 7-го этажа.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.