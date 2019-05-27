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27.05.2019  08:32   

Подросток прыгнул с недостроя под Харьковом

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.


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26 мая в 15:16 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение о том, что, в карете скорой помощи скончался несовершеннолетний парень, который по предварительным данным прыгнул с 7-го этажа недостроя в городе Изюм.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Как установили правоохранители, накануне между 17-летним парнем и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Парень пошел в недострой и прыгнул с 7-го этажа.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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