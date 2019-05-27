Подростка со шрамом разыскивает полиция (ФОТО)

Лозовским отделом полиции разыскивается Николай Борисенко, 2006 года рождения.
Парень 25 мая около 16:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Его приметы: рост 140 см, короткие русые волосы, среднего телосложения, на правой щеке шрам.
Был одет в черные брюки, серые босоножки, белую футболку.
«Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 0959441288, 0669340346 или 102», – обращаются правоохранители.
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