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27.05.2019  08:51   

Подростка со шрамом разыскивает полиция (ФОТО)

Лозовским отделом полиции разыскивается Николай Борисенко, 2006 года рождения.


// Facebook

Парень 25 мая около 16:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост 140 см, короткие русые волосы, среднего телосложения, на правой щеке шрам.

Был одет в черные брюки, серые босоножки, белую футболку.

«Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 0959441288, 0669340346 или 102», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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