27.05.2019 08:51

Подростка со шрамом разыскивает полиция (ФОТО)

Лозовским отделом полиции разыскивается Николай Борисенко, 2006 года рождения.



// Facebook

Парень 25 мая около 16:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Его приметы: рост 140 см, короткие русые волосы, среднего телосложения, на правой щеке шрам.



Был одет в черные брюки, серые босоножки, белую футболку.



«Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 0959441288, 0669340346 или 102», – обращаются правоохранители.