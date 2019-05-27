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27.05.2019  09:24   

BMW снес забор на проспекте Гагарина

Авария произошла 27 мая около 1:10 на пр. Гагарина, 105-А.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, и совершил наезд на секцию разделительной ограды.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "BMW" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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