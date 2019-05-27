27.05.2019 09:24

BMW снес забор на проспекте Гагарина

Авария произошла 27 мая около 1:10 на пр. Гагарина, 105-А.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, и совершил наезд на секцию разделительной ограды.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "BMW" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.