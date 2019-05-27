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27.05.2019  10:02   

90 пожаров и 15 реальных разминирований: спасатели отчитались за неделю

В течение недели на Харьковщине спасатели осуществили 192 выезда для ликвидации пожаров и чрезвычайных событий.


// ГСЧС

На прошедшей неделе, с 20 по 27 мая, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 192 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 90 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 32 выезда для помощи населению, 15 – на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 6 – на дежурство, 49 – другие выезды.

В результате пожаров один человек погиб и еще один получил травмы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах были спасены и эвакуированы 68 ​​человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 15 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 253 боеприпасов, среди которых: 1 авиабомба, 34 артснаряд, 113 минометных мин, 2 гранаты, 100 патронов и 3 единицы других взрывоопасных предметов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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