27.05.2019 10:02

90 пожаров и 15 реальных разминирований: спасатели отчитались за неделю

В течение недели на Харьковщине спасатели осуществили 192 выезда для ликвидации пожаров и чрезвычайных событий.



// ГСЧС

На прошедшей неделе, с 20 по 27 мая, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.



В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 192 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 90 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 32 выезда для помощи населению, 15 – на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 6 – на дежурство, 49 – другие выезды.



В результате пожаров один человек погиб и еще один получил травмы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах были спасены и эвакуированы 68 ​​человек.



Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 15 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 253 боеприпасов, среди которых: 1 авиабомба, 34 артснаряд, 113 минометных мин, 2 гранаты, 100 патронов и 3 единицы других взрывоопасных предметов.