27.05.2019 10:07

В двух харьковских вузах ищут взрывчатку (ФОТО)

Полиция проверяет информацию о заминировании двух высших учебных заведений Харькова.



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27 мая около 09:00 на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки и академии городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.



В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.