В двух харьковских вузах ищут взрывчатку (ФОТО)

Полиция проверяет информацию о заминировании двух высших учебных заведений Харькова.
27 мая около 09:00 на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки и академии городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
Появившиеся на небе утром облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
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