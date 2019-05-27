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27.05.2019  10:07   

В двух харьковских вузах ищут взрывчатку (ФОТО)

Полиция проверяет информацию о заминировании двух высших учебных заведений Харькова.


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27 мая около 09:00 на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки и академии городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающую территорию.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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