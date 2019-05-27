Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные не успели на драку в парке Горького (ВИДЕО)
27.05.2019  10:30   

Патрульные не успели на драку в парке Горького (ВИДЕО)

В воскресенье в парке Горького произошли две драки.


// Facebook

Около 21:15 26 мая патрульным поступило сообщение о драке в парке.

Прибыв на вызов, драки обнаружено не было, с заявлениями и жалобами к полицейским никто не обращался.

Вызвавший патрульных от написания заявления отказался, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По словам очевидцев, ранее днем на аллеях парка произошла еще одна драка.

Тэги:  драка, полиция, парк горького, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Криминал и происшествия У дебоширов, бросавшихся с вилами на полицейских, нашли дома боеприпасы 04.05 Криминал и происшествия Пасхальное застолье под Харьковом закончилось дракой и трагедией 27.03 Криминал и происшествия 13,5 тысяч заплатит ревнивая дебоширка за вырванный клок волос у соперницы
 
 

Видео

В Харькове - XI Международный туристический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 