27.05.2019 10:30

Патрульные не успели на драку в парке Горького (ВИДЕО)

В воскресенье в парке Горького произошли две драки.



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Около 21:15 26 мая патрульным поступило сообщение о драке в парке.

Прибыв на вызов, драки обнаружено не было, с заявлениями и жалобами к полицейским никто не обращался.

Вызвавший патрульных от написания заявления отказался, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По словам очевидцев, ранее днем на аллеях парка произошла еще одна драка.