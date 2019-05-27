Патрульные не успели на драку в парке Горького (ВИДЕО)

В воскресенье в парке Горького произошли две драки.
Около 21:15 26 мая патрульным поступило сообщение о драке в парке.
Прибыв на вызов, драки обнаружено не было, с заявлениями и жалобами к полицейским никто не обращался.
Вызвавший патрульных от написания заявления отказался, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По словам очевидцев, ранее днем на аллеях парка произошла еще одна драка.
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