27.05.2019 11:21

Угнал и сжег: житель Салтовки остался без припаркованного автомобиля (ФОТО)

В совершении преступления изобличен 22-летний парень.



// Нацполиция

22 мая в Киевский отдел полиции обратился 54-летний харьковчанин. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль «Mazda», припаркованный на улице Дружбы Народов.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили угонщика – им оказался 22-летний мужчина.

Как выяснилось, правонарушитель завладел чужим автомобилем и катался по городу, пока не съехал в кювет. После этого он решил сжечь машину.



Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 2200 долларов США.



Следователями Киевского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Угонщику грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.