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27.05.2019  11:33   

Пьяный харьковчанин заминировал общежитие на Гончаровке

Полицейские разоблачили «минера» одного из харьковских общежитий


// Нацполиция

26 мая в 13:22 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о заминировании общежития в переулке Лизы Чайкиной.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители осмотрели 6-этажный дом общей площадью 600 кв. метров и прилегающую территорию площадью 800 кв. метров, эвакуировали 180 человек. В ходе тщательного обследования никаких устройств или опасных веществ обнаружено не было.

Во время проведения следственных действий полицейские установили личность мужчины, с телефона которого был сделан ложный звонок о заминировании. Им оказался безработный 39-летний харьковчанин, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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