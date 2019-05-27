27.05.2019 11:33

Пьяный харьковчанин заминировал общежитие на Гончаровке

Полицейские разоблачили «минера» одного из харьковских общежитий



// Нацполиция

26 мая в 13:22 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о заминировании общежития в переулке Лизы Чайкиной.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.



Правоохранители осмотрели 6-этажный дом общей площадью 600 кв. метров и прилегающую территорию площадью 800 кв. метров, эвакуировали 180 человек. В ходе тщательного обследования никаких устройств или опасных веществ обнаружено не было.



Во время проведения следственных действий полицейские установили личность мужчины, с телефона которого был сделан ложный звонок о заминировании. Им оказался безработный 39-летний харьковчанин, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.



Досудебное расследование продолжается.