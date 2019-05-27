Главная Новости Криминал и происшествия Минирования в Харькове: взрывчатку ищут на вокзале, в аэропорту, вузах, школах, жилых домах (ФОТО)
27.05.2019  11:39   

Минирования в Харькове: взрывчатку ищут на вокзале, в аэропорту, вузах, школах, жилых домах (ФОТО)

В понедельник, 27 мая, полицейские ищут взрывчатку на 21 объекте Харькова


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По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Сообщение о заминировании высших учебных заведений на улице Ярослава Мудрого, 25 и площади Конституции, 11, в двух школах на улице Руслана Плоходько, 13 домов в разных районах Харькова, железнодорожного вокзала и аэропорта, поступило на электронную почту полиции 27 мая.

Напомним, 27 мая около 9:00 на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в университете радиоэлектроники на проспекте Науки и академии городского хозяйства на улице Маршала Бажанова.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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