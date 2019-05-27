27.05.2019 12:01

Встреча выпускников закончилась убийством (ФОТО)

53-летний мужчина задушил бывшую однокурсницу и завалил тело камнями.



// Нацполиция

26 мая в полицию сообщили о теле неизвестной женщины, обнаруженной у беседки на базе отдыха в городе Чугуеве.



В ходе первоочередных следственных мероприятий была установлена ​​личность потерпевшей. Ею оказалась 50-летняя харьковчанка. Умершая была завернута в одеяло и прикрыта камнями. На ее теле эксперты обнаружили многочисленные гематомы на лице, голове и следы удушения в области шеи.



Правоохранителям удалось оперативно выйти на след злоумышленника. Им оказался 53-летний житель города Изюм.



В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 26 мая злоумышленник с потерпевшей праздновали на базе отдыха годовщину выпуска из университета. Во время совместного распития алкогольных напитков между сокурсниками возник конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками и задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в одеяло и спрятал его на территории базы отдыха, прикрыв сверху камнями.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.