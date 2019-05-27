Встреча выпускников закончилась убийством (ФОТО)

53-летний мужчина задушил бывшую однокурсницу и завалил тело камнями.
26 мая в полицию сообщили о теле неизвестной женщины, обнаруженной у беседки на базе отдыха в городе Чугуеве.
В ходе первоочередных следственных мероприятий была установлена личность потерпевшей. Ею оказалась 50-летняя харьковчанка. Умершая была завернута в одеяло и прикрыта камнями. На ее теле эксперты обнаружили многочисленные гематомы на лице, голове и следы удушения в области шеи.
Правоохранителям удалось оперативно выйти на след злоумышленника. Им оказался 53-летний житель города Изюм.
В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 26 мая злоумышленник с потерпевшей праздновали на базе отдыха годовщину выпуска из университета. Во время совместного распития алкогольных напитков между сокурсниками возник конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками и задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в одеяло и спрятал его на территории базы отдыха, прикрыв сверху камнями.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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