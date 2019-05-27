Курьер по схеме «ваш сын в полиции» забрал у доверчивой женщины 9000 долларов

Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры направил в Барвенковского районного суда области обвинительный акт по 27-летнего харьковчанина, которого подозревают в совершении мошенничества по схеме «ваш сын в полиции» (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
В ходе досудебного следствия установлено, что в январе текущего года жительница. Барвенково отдала подозреваемому 9 тыс. Долларов США за якобы непривлечение сына к уголовной ответственности.
55-летней женщине позвонил на мобильный незнакомый человек - сообщник злоумышленника. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын совершил ДТП, в котором тяжело травмирован девушка и теперь ему грозит тюрьма. Мужчина предложил помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение.
Мать собрала все свои сбережения и передала подозреваемому 9000 долларов США. Он приехал к ней прямо домой. Злоумышленник приказал женщине идти в здание полиции и встречать сына, которого якобы сейчас отпустят.
Женщина поняла, что ее обманули, только после часа бесполезного ожидания у отдела полиции.
Следует отметить, что подозреваемый является фигурантом в нескольких аналогичных уголовных производствах в других областях Украины.
Материалы, по злоумышленника, который звонил и представился сотрудником полиции, выделено в отдельное производство.
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
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