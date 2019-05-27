27.05.2019 14:58

В Змиеве застрелился подросток

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего



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Трагедия произошла 25 мая в городе Змиев.



Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка, он и вызвал полицию.

По предварительным выводам криминалистов, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано.



Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».



Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.