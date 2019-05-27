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27.05.2019  14:58   

В Змиеве застрелился подросток

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего


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Трагедия произошла 25 мая в городе Змиев.

Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка, он и вызвал полицию.

По предварительным выводам криминалистов, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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