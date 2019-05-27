Харьковский вокзал проверили: взрывчатки нет

Правоохранители проверили информацию о заминировании трех вузов и железнодорожного вокзала.
В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, утром 27 мая на электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки на 21 объектах: на вокзале, в аэропорту, 4 вузах, 2 школах и 13 домах в разных районах Харькова.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
давл.:
ветер: