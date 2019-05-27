27.05.2019 15:26

Харьковский вокзал проверили: взрывчатки нет

Правоохранители проверили информацию о заминировании трех вузов и железнодорожного вокзала.



// Нацполиция

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



Напомним, утром 27 мая на электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки на 21 объектах: на вокзале, в аэропорту, 4 вузах, 2 школах и 13 домах в разных районах Харькова.