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27.05.2019  15:26   

Харьковский вокзал проверили: взрывчатки нет

Правоохранители проверили информацию о заминировании трех вузов и железнодорожного вокзала.


// Нацполиция

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, утром 27 мая на электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки на 21 объектах: на вокзале, в аэропорту, 4 вузах, 2 школах и 13 домах в разных районах Харькова.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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