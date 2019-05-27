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27.05.2019  15:24   

Харьковская на Холодной горе полиция задержала «нервного» переносчика боевой гранаты (ФОТО)

В ходе личного досмотра у 25-летнего гражданина изъято корпус ручной гранаты «Ф-1» и взрыватель к ней.


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Во время патрулирования по улице Алуштинского внимание полицейских привлек 25-летний мужчина, который заметно занервничал, когда увидел автомобиль патрульных и изменил направление движения. При поверхностной проверке в рюкзаке мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1 и взрыватель к ней.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Вещественное доказательство изъято и направлено на исследование. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Работники полиции устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпаса.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, граната, харьков, взрыватель
 
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