Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: водители разошлись по европротоколу (ФОТО)
27.05.2019  17:30   

ДТП на Салтовке: водители разошлись по европротоколу (ФОТО)

27 мая около 10:00 на Салтовском шоссе, 260 произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль Nissan и автомобиль Opel.

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления полицейскими ДТП воде и отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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