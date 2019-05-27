ДТП на Салтовке: водители разошлись по европротоколу (ФОТО)

27 мая около 10:00 на Салтовском шоссе, 260 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль Nissan и автомобиль Opel.
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления полицейскими ДТП воде и отказались и составили европротокол.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
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