На Студенческой насмерть сбили пешехода (ВИДЕО)

Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.

До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.