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27.05.2019  19:37   

На Студенческой насмерть сбили пешехода (ВИДЕО)

На пешеходном переходе мотоцикл с двумя пассажирами снес парня, вылетел на встречку и столкнулся с авто.


// facebook

Оба пассажира мотоцикла живы, их увезла "Скорая". Дорога в сторону Героев Труда перекрыта - сообщают пользователи соцчетей.

 

Источник:   Харьковские Будни
 Тэги:  дтп, видео, харьков, студенческая, жертва, скорая
 
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