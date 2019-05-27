Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове парень украл, покатался и сжег авто (ФОТО)
27.05.2019  19:45   

В Харькове парень украл, покатался и сжег авто (ФОТО)

Правоохранители задержали 22-летнего угонщика авто


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, в Киевский отдел обратился 54-летний харьковчанин с сообщения о том, что неустановленные лица похитили его автомобиль Mazda, который был припаркован на улице Дружбы Народов.

Полицейские установили причастность к преступлению 22-летнего гражданина. Как выяснилось, правонарушитель завладел чужим автомобилем и катался по городу, пока не съехал в кювет. После этого он решил сжечь транспортное средство.

Своими действиями злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб в размере 2 200 долларов.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

 

Тэги:  кража, авто, харьков, поджег, арест, полиция
 
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