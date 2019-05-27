В Харькове парень украл, покатался и сжег авто (ФОТО)

Правоохранители задержали 22-летнего угонщика авто
По данным полиции, в Киевский отдел обратился 54-летний харьковчанин с сообщения о том, что неустановленные лица похитили его автомобиль Mazda, который был припаркован на улице Дружбы Народов.
Полицейские установили причастность к преступлению 22-летнего гражданина. Как выяснилось, правонарушитель завладел чужим автомобилем и катался по городу, пока не съехал в кювет. После этого он решил сжечь транспортное средство.
Своими действиями злоумышленник нанес потерпевшему материальный ущерб в размере 2 200 долларов.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
давл.:
ветер: