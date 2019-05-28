28.05.2019 08:29

Смертельное ДТП на Студенческой: подробности от полиции (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове один человек погиб, еще двое получили травмы.



// Нацполиция

Авария произошла 27 мая в 16:50 на улице Академика Павлова.



Предварительно установлено, что 23-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на пешехода. От удара мотоцикл отбросило на встречный автомобиль Byd.



Смертельные травмы получил пешеход. Его личность устанавливается. Водитель и 22-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.



Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.