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28.05.2019  08:29   

Смертельное ДТП на Студенческой: подробности от полиции (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове один человек погиб, еще двое получили травмы.


// Нацполиция

Авария произошла 27 мая в 16:50 на улице Академика Павлова.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на пешехода. От удара мотоцикл отбросило на встречный автомобиль Byd.

Смертельные травмы получил пешеход. Его личность устанавливается. Водитель и 22-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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