Смертельное ДТП на Студенческой: подробности от полиции (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове один человек погиб, еще двое получили травмы.
Авария произошла 27 мая в 16:50 на улице Академика Павлова.
Предварительно установлено, что 23-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на пешехода. От удара мотоцикл отбросило на встречный автомобиль Byd.
Смертельные травмы получил пешеход. Его личность устанавливается. Водитель и 22-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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