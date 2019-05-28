28.05.2019 09:47

Плохо передвигающийся мужчина погиб в собственном доме (ФОТО)

Тело пожилого мужчины спасатели обнаружили на месте пожара.



// ГСЧС

Сразу после полуночи 28 мая спасателей вызвали на пожар в частном доме в селе Совхозное Харьковского района.



К месту вызова немедленно отправились 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова на автоцистернах в составе 9 спасателей.

На момент их прибытия огонь успел охватить весь дом площадью 40 кв.м.

Во время ликвидации пожара пожарные нашли тело погибшего хозяина дома, 1934 года рождения, который по состоянию здоровья и недостаткам с передвижением не смог спастись.



В 2:00 пожар удалось локализовать и в 4:00 – полностью ликвидировать.



По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.