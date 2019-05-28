Плохо передвигающийся мужчина погиб в собственном доме (ФОТО)

Тело пожилого мужчины спасатели обнаружили на месте пожара.
Сразу после полуночи 28 мая спасателей вызвали на пожар в частном доме в селе Совхозное Харьковского района.
К месту вызова немедленно отправились 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова на автоцистернах в составе 9 спасателей.
На момент их прибытия огонь успел охватить весь дом площадью 40 кв.м.
Во время ликвидации пожара пожарные нашли тело погибшего хозяина дома, 1934 года рождения, который по состоянию здоровья и недостаткам с передвижением не смог спастись.
В 2:00 пожар удалось локализовать и в 4:00 – полностью ликвидировать.
По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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