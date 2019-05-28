Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове тушат дом барачного типа
28.05.2019  10:28   

В Харькове тушат дом барачного типа

Утром 28 мая произошел пожар в одноэтажном деревянном шестиквартирное жилом доме барачного типа на ул. Гризодубовой, 63.


// ГСЧС

Приняв вызов в в 6:16, на тушение отправились 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава.

На момент их прибытия было видно большое зарево, охватившее значительную часть дома и надворные постройки вокруг него. Общая площадь пожара составляла около 150 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства.

Всего в тушении пожара принимало участие 5 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава ГСЧС. Действиями спасателей руководил штаб пожаротушения. На тушение огня было подано 4 пожарных ствола и организован подвоз воды, чтобы обеспечить их работу.

В 7:18 огонь локализовали. Остальные квартиры удалось спасти. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара. Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Криминал и происшествия В жилом комплексе на Журавлевке сгорел автомобиль (ФОТО) 28.05 Криминал и происшествия Плохо передвигающийся мужчина погиб в собственном доме (ФОТО) 26.05 Криминал и происшествия На ХТЗ произошел крупный пожар (ФОТО)
 
 

Видео

Харьковских студентов учили проявлять себя и правильно говорить. Второй этап проекта ЛОМ Фонда Александра Грановского
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 