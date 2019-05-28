28.05.2019 10:28

В Харькове тушат дом барачного типа

Утром 28 мая произошел пожар в одноэтажном деревянном шестиквартирное жилом доме барачного типа на ул. Гризодубовой, 63.



// ГСЧС

Приняв вызов в в 6:16, на тушение отправились 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава.

На момент их прибытия было видно большое зарево, охватившее значительную часть дома и надворные постройки вокруг него. Общая площадь пожара составляла около 150 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства.

Всего в тушении пожара принимало участие 5 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава ГСЧС. Действиями спасателей руководил штаб пожаротушения. На тушение огня было подано 4 пожарных ствола и организован подвоз воды, чтобы обеспечить их работу.



В 7:18 огонь локализовали. Остальные квартиры удалось спасти. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара. Пострадавших нет.



Причина возникновения возгорания устанавливается.