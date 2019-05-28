В Харькове тушат дом барачного типа

Утром 28 мая произошел пожар в одноэтажном деревянном шестиквартирное жилом доме барачного типа на ул. Гризодубовой, 63.
Приняв вызов в в 6:16, на тушение отправились 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава.
На момент их прибытия было видно большое зарево, охватившее значительную часть дома и надворные постройки вокруг него. Общая площадь пожара составляла около 150 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства.
Всего в тушении пожара принимало участие 5 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава ГСЧС. Действиями спасателей руководил штаб пожаротушения. На тушение огня было подано 4 пожарных ствола и организован подвоз воды, чтобы обеспечить их работу.
В 7:18 огонь локализовали. Остальные квартиры удалось спасти. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара. Пострадавших нет.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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