В жилом комплексе на Журавлевке сгорел автомобиль (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
27 мая в 22:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado» 2008 года выпуска
Инцидент произошел во дворе трехэтажного жилого дома на ул. Новоалександровской, 54А.
К месту происшествия выехали 2 отделения Службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия внедорожник был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составляла 6 кв.м.
С помощью пены огонь удалось локализовать в 22:44 и в 22:55 - полностью обуздать.
Пострадавших нет.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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