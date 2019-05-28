Главная Новости Криминал и происшествия В жилом комплексе на Журавлевке сгорел автомобиль (ФОТО)
28.05.2019  10:44   

В жилом комплексе на Журавлевке сгорел автомобиль (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

27 мая в 22:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado» 2008 года выпуска

Инцидент произошел во дворе трехэтажного жилого дома на ул. Новоалександровской, 54А.

К месту происшествия выехали 2 отделения Службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия внедорожник был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составляла 6 кв.м.

С помощью пены огонь удалось локализовать в 22:44 и в 22:55 - полностью обуздать.

Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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