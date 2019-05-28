28.05.2019 11:38

Неравнодушный к чужим мобильникам мужчина снова отправится в тюрьму

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным в совершении ряда краж 43-летнего харьковчанина, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления.



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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, очередную серию краж осужденный совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору.

Летом 2017 года злоумышленник украл весемь мобильных телефонов. Мужчина в толпе высматривал людей с телефонами в руках, пристально следил, куда будущая жертва прятала мобильный и ждал подходящего момента, чтобы незаметно его украсть. Телефоны вытаскивал преимущественно из карманов и сумок.



Промышлял злоумышленник в метро, ​​в магазинах и кафе. Однажды даже украл личный телефон у продавщицы магазина с сигарами, вытащив его из-за прилавка.



Общая сумма ущерба составила более 25 тыс. грн.



Суд учел неотбытое наказание и назначил злоумышленнику 4 года и 3 месяца лишения свободы. Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.