Главная Новости Криминал и происшествия Неравнодушный к чужим мобильникам мужчина снова отправится в тюрьму
28.05.2019  11:38   

Неравнодушный к чужим мобильникам мужчина снова отправится в тюрьму

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным в совершении ряда краж 43-летнего харьковчанина, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления.


// Facebook

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, очередную серию краж осужденный совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору.

Летом 2017 года злоумышленник украл весемь мобильных телефонов. Мужчина в толпе высматривал людей с телефонами в руках, пристально следил, куда будущая жертва прятала мобильный и ждал подходящего момента, чтобы незаметно его украсть. Телефоны вытаскивал преимущественно из карманов и сумок.
 
Промышлял злоумышленник в метро, ​​в магазинах и кафе. Однажды даже украл личный телефон у продавщицы магазина с сигарами, вытащив его из-за прилавка.
 
Общая сумма ущерба составила более 25 тыс. грн.
 
Суд учел неотбытое наказание и назначил злоумышленнику 4 года и 3 месяца лишения свободы. Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.05 Криминал и происшествия Курьер по схеме «ваш сын в полиции» забрал у доверчивой женщины 9000 долларов 26.05 Криминал и происшествия 34-летний житель харьковского пригорода вызвал медиков и побил их. 25.05 Криминал и происшествия Прокурор и следователь оказались прохожими, задержавшими грабителя (ФОТО)
 
 

Видео

Харьковских студентов учили проявлять себя и правильно говорить. Второй этап проекта ЛОМ Фонда Александра Грановского
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 