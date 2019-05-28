Неравнодушный к чужим мобильникам мужчина снова отправится в тюрьму

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным в совершении ряда краж 43-летнего харьковчанина, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления.
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, очередную серию краж осужденный совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору.
Летом 2017 года злоумышленник украл весемь мобильных телефонов. Мужчина в толпе высматривал людей с телефонами в руках, пристально следил, куда будущая жертва прятала мобильный и ждал подходящего момента, чтобы незаметно его украсть. Телефоны вытаскивал преимущественно из карманов и сумок.
Промышлял злоумышленник в метро, в магазинах и кафе. Однажды даже украл личный телефон у продавщицы магазина с сигарами, вытащив его из-за прилавка.
Общая сумма ущерба составила более 25 тыс. грн.
Суд учел неотбытое наказание и назначил злоумышленнику 4 года и 3 месяца лишения свободы. Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.
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