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28.05.2019  12:19   

Разыскивая авто-поджигателей гвардейцы спасли раненого харьковчанина (ФОТО)

Бойцы Нацгвардии оказали первую домедицинскую помощь раненому горожанину


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ЧП произошло 25 мая около 00:30 на совместном маршруте патрулирования в ходе оперативно-профилактических мероприятий по отработке города Харькова по поджогов автомобилей в Слободском районе.

Военнослужащие 5 Слобожанской бригады заметили возле жилого дома мужа с сильным кровотечением.

Горожанин имел резаную рану предплечья и находился в состоянии шока. Поскольку гвардейцы обладают навыками по оказанию домедицинской помощи, то сразу начали спасать мужчину.

До приезда медиков «скорой» военнослужащие остановили кровотечение, воспользовавшись индивидуальной аптечкой, имеющие при себе военнослужащие во время выполнения заданий.

Наложенный вовремя турникет уменьшил потери крови потерпевшего.

Пострадавшего госпитализировала «скорая». Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Источник:   Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины
 Тэги:  гвардия, патрулирование, харьков, авто, пожар, рана, скорая
 
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