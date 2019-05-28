Главная Новости Криминал и происшествия В ночь на 28 мая возле парка им. Горького вандалы разбили инсталляции (ФОТО)
28.05.2019  13:41   

В ночь на 28 мая возле парка им. Горького вандалы разбили инсталляции (ФОТО)

Коммунальщики планируют восстановить поврежденные установки, когда правоохранители закончат следственные действия


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Об этом заявил директор департамента коммунального хозяйства Харьковского горсовета Алексей Богач.

По его словам, зеркальные инсталляции, установленные в сквере напротив парка им. Горького, повредили в ночь на 28 мая.

Установки возобновят, когда полиция завершит следственные действия.

Есть ли в этом районе камеры наблюдения и видно ли на них, кто побил зеркала, Богач не сказал.

Зеркальные инсталляции установили напротив парка им. Горького и в сквере «Стрелка» летом 2017 года.

Источник:   УА Харьков
 Тэги:  вандалы, стекло, харьков, богач, департамент востановление
 
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