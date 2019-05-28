В ночь на 28 мая возле парка им. Горького вандалы разбили инсталляции (ФОТО)

Коммунальщики планируют восстановить поврежденные установки, когда правоохранители закончат следственные действия
Об этом заявил директор департамента коммунального хозяйства Харьковского горсовета Алексей Богач.
По его словам, зеркальные инсталляции, установленные в сквере напротив парка им. Горького, повредили в ночь на 28 мая.
Установки возобновят, когда полиция завершит следственные действия.
Есть ли в этом районе камеры наблюдения и видно ли на них, кто побил зеркала, Богач не сказал.
Зеркальные инсталляции установили напротив парка им. Горького и в сквере «Стрелка» летом 2017 года.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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