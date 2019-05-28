Парень с крашеной челкой пропал в Харькове (ФОТО)

Слободским отделом полиции разыскивается Михаил Сидоренко, 2003 года рождения.
Парень 27 мая вечером ушел из дома и не вернулся.
На вид Михаилу 16-17 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, прямые волосы, челка окрашена в белый цвет, карие глаза.
Был одет в белую футболку, штаны болотного цвета, красные кроссовки. На правой руке есть татуировка в форме иероглифов.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться в Слободской отдел полиции по телефонам 737-13-66, 737-23-46, 073-20-30-535 или 102.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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