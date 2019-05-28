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28.05.2019  16:32   

Мужчину, задушившего однокурсницу, взяли под стражу

Чугуевский городской суд области взял под стражу без права внесения залога 53-летнего жителя. Изюм, которого подозревают в убийстве 51-летней харьковчанки.


// Facebook

Убийство произошло в минувшие выходные. В воскресенье утром житель Чугуева случайно увидел у забора одной из баз отдыха женское тело в синяках. Оно было засыпано камнями. О страшной находке он сообщил в полицию.
 
Уже в тот же день правоохранители установили и задержали предполагаемого убийцу. Как выяснилось, мужчина и женщина – бывшие одногруппники. На базу они приехали на встречу однокурсников одного из высших учебных заведений Харьковщины.
 
По данным следствия около 4 утра 26 мая мужчина и женщина вдвоем продолжили праздновать встречу в беседке возле базы отдыха. Между ними возник конфликт. Злоумышленник набросился на бывшую одногруппницу с кулаками. Он бил ее по голове и лицу. Затем схватил женщину руками за шею и задушил. Чтобы скрыть свое преступление, убийца решил спрятать тело – он его оттащил к забору и закидал камнями.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Назначен судебные экспертизы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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