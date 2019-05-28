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28.05.2019  17:30   

Кладбищенских вандалов задержали под Харьковом

Полиция задержала двух жителей Харьковщины за надругательство над могилами.


// Нацполиция

26 мая в полицию обратился 36-летний житель Зачепиловского района с заявлением о краже металлических надгробий и труб на кладбище в селе Лебяжье

Оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое 22-летних жителей этого же села, ранее судимых за имущественные преступления. Злоумышленники уже успели сдать металлические изделия в пункт приема металлолома.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандал, полиция, харьков
 
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